Ucraina: ministro Cultura, possibile creazione centro riabilitazione nel monastero delle Grotte di Kiev

- Le autorità ucraine stanno considerando di utilizzare il territorio del monastero delle Grotte di Kiev per uno centro di riabilitazione per i militari. Lo ha affermato nel corso di una diretta televisiva il ministro della Cultura ucraino, Oleksandr Tkachenko, precisando che si tratta delle Grotte Vicine, una parte del territorio del sito che è attualmente gestita dalla Chiesa del Patriarcato di Mosca. "Vorremmo in generale avere la gestione e lo sfruttamento del territorio delle Grotte Vicine. Ci sono varie domande per quanto riguarda la creazione di un centro di riabilitazione per i militari, un centro per artigianato popolare e altre cose", ha detto Tkachenko. (Kiu)