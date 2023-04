© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente Mattarella ha usato parole nette sulla lotta partigiana e sul valore dell'antifascismo. Parole che dovrebbero rappresentare una forma di ispirazione quotidiana per le istituzioni. Nella festa della Liberazione, celebriamo la resistenza che ci ha resi un Paese libero e democratico. Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone. (Com)