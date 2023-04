25 Aprile: Schlein, regime fascista faceva paura al futuro delle giovani generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se uomini e donne hanno avuto il coraggio di combattere e di sacrificare la propria vita per la libertà è anche perché combattevano contro un regime fascista che faceva paura al futuro delle giovani generazioni, ed è quella stessa paura per il futuro che oggi chiama tutti nelle istituzioni in politica e nel Paese a un impegno quotidiano per realizzare pienamente quei principi costituzionali che purtroppo non sono ancora attuati”. Lo ha dichiarato Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in piazza Duomo a Milano, prima di salire sul palco per le celebrazioni della Festa della Liberazione del 25 Aprile. “Noi ci concentreremo ogni giorno per portare avanti la battaglia per il diritto alla salute, allo studio di tutti e tutte le bambine del Paese, per il diritto a un lavoro dignitoso e di qualità: queste sono le criticità che rischiano di minacciare il futuro delle nuove generazioni e su questo noi dobbiamo garantire il nostro impegno quotidiano. La memoria che oggi celebriamo e onoriamo diventi impegno quotidiano per contrastare le disuguaglianze e realizzare pienamente quei principi costituzionali per cui uomini e donne hanno sacrificato la loro vita 78 anni fa”, ha proseguito Schlein. (Rem)