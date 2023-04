Slovenia: regolare la situazione del traffico a Lubiana a seguito protesta degli agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è stabilizzata solo nel tardo pomeriggio la situazione del traffico nella capitale slovena Lubiana che era bloccata da stamane a causa della protesta indetta dagli agricoltori del Paese. Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui i manifestanti, arrivati in massa nella capitale da tutte le parti del Paese a bordo di trattori per dirigersi verso il Parlamento, hanno causato il congestionamento quasi totale del traffico cittadino per ore. Gli agricoltori protestano contro le normative ambientali e altri regolamenti, chiedendo più tutele e sgravi fiscali. (Seb)