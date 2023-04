Usa: Camera, repubblicani chiedono ad assistente del direttore Fbi per risorse umane di testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Jim Jordan, ha emesso un mandato di comparizione nei confronti di Jennifer Leigh Moore, assistente del direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi) per le risorse umane, poche ore dopo la sua deposizione alla camera bassa del Congresso. Il portavoce del deputato, Russell Dye, ha annunciato in una nota il mandato di comparizione, dopo che la donna “ha rifiutato di rispondere alle domande della commissione in merito alle ritorsioni messe in atto dall’agenzia nei confronti di alcuni dipendenti che hanno coraggiosamente segnalato alle autorità le pratiche scorrette a cui hanno assistito durante il proprio lavoro”. (Was)