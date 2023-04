Usa: Obama annuncia il suo sostegno alla campagna elettorale di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha annunciato pubblicamente il suo sostegno alla campagna elettorale di Joe Biden, che questa mattina ha confermato ufficialmente di voler correre per la rielezione alla Casa Bianca nel 2024. “Sono orgoglioso dei risultati raggiunti dall’amministrazione Biden in questi due anni: hanno fatto il bene dei cittadini, e continueranno a farlo dopo la rielezione. Ora dobbiamo metterci a lavoro”, ha scritto Obama in un messaggio su Twitter, condividendo il video in cui Biden ha annunciato la sua campagna elettorale questa mattina. (Was)