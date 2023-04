25 Aprile: Schlein, noi ci dichiareremo per sempre antifascisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi ci dichiareremo per sempre antifascisti. Oggi ci ritroviamo per onorare la resistenza antifascista e continueremo a farlo perché fa parte della nostra stessa Costituzione come ho avuto modo di ribadire anche nei giorni scarsi”. Lo ha dichiarato Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in piazza Duomo a Milano, prima di salire sul palco per le celebrazioni della Festa della Liberazione del 25 Aprile. Alla premier Giorgia Meloni “non ho altro da aggiungere. Penso che alla festa della Liberazione chi come noi, chi come Partito Democratico, partecipa non soltanto a Milano ma in tutte le manifestazioni, lo fa con lo spirito per ricordare che cosa è stata la dittatura nazifascista e che cosa è stato il sacrificio di chi ci ha liberato per ricordare quei valori della resistenza per cui noi oggi continuiamo a batterci”, ha concluso Schlein. (Rem)