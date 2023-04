Ue: Gentiloni, Commissione Ue presenterà riforma Unione doganale il 17 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà la riforma dell'Unione doganale il prossimo 17 maggio. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto in un'audizione alla commissione per il Mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo. "Le dogane sono sempre state al centro del nostro mercato unico, raccogliendo le entrate, facilitando il commercio e proteggendo i nostri cittadini e le imprese. Negli ultimi anni la loro importanza per la nostra economia, la sicurezza e la competitività è diventata ancora più evidente", ha detto. "Le dogane sono state in prima linea nelle diverse crisi che abbiamo affrontato di recente", ha aggiunto Gentiloni. "Ricordiamo che durante la pandemia ci siamo affidati alle dogane per garantire che i dispositivi di protezione e i farmaci vitali entrassero rapidamente nell'Ue, e per impedire che maschere test falsi raggiungessero i nostri mercati. Dopo la Brexit, le dogane si sono adattate ai nuovi confini creati dall'uscita del Regno Unito dall'Ue e al nuovo rapporto che abbiamo instaurato con la Gran Bretagna come Paese terzo", ha proseguito il commissario europeo. (segue) (Beb)