Ue: Gentiloni, Commissione Ue presenterà riforma Unione doganale il 17 maggio (2)

- Di fronte alla continua aggressione della Russia in Ucraina, ha poi dichiarato, "le dogane svolgono un ruolo cruciale nell'applicazione delle sanzioni dell'Ue e nell'impedire che vengano compromesse". Le dogane dell'Ue, ha detto Gentiloni, "sono riuscite a rispondere con successo a queste recenti crisi, pur continuando a svolgere i propri compiti quotidiani". Tra questi, "la riscossione di circa 80 miliardi di euro all'anno in tasse e dazi, bloccando le importazioni non sicure e illegali e garantendo che il commercio legittimo possa fluire il più agevolmente possibile, in entrata e in uscita dall'Ue. Le dogane, avranno anche un ruolo cruciale nell'attuazione del Cbam dopo la recente adozione", ha concluso. (Beb)