Arabia Saudita: autorità sequestrano 12,7 milioni di pillole di anfetamine

- Le autorità dell’Arabia Saudita hanno sequestrato oltre 12,7 milioni di pillole di anfetamine nascoste in un carico di melograni in arrivo al porto di Gedda. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, spiegando che due cittadini egiziani, uno yemenita e uno siriano sono stati arrestati nell’operazione. Al momento non è nota l’origine del carico di melograni o la data precisa del sequestro. L’Arabia Saudita è considerato il principale consumatore dello stimolante anfetaminico noto come captagon, mentre la Siria ne è considerata il principale produttore. Durante un recente incontro a Gedda, i ministri degli Esteri di Siria e Arabia Saudita, rispettivamente Faisal Miqdad e Faisal bin Farhan, hanno sottolineato "l'importanza di rafforzare la cooperazione nella lotta al contrabbando e al traffico di stupefacenti", secondo un comunicato congiunto.(Res)