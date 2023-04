Onu: Lavrov, Usa e Europa distolgono l'attenzione dalla questione del Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Europa distolgono l'attenzione dei Paesi in via di sviluppo dalla questione del Medio Oriente usando minacce di ricatto per costringere questi Paesi a schierarsi dalla loro parte nella crisi ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo ad una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Americani ed europei stanno usando l'argomento ucraino in modo da (...) portare i Paesi in via di sviluppo dalla loro parte e distrarre la loro attenzione dal Medio Oriente e da altre regioni del Sud globale, dicendo che la sconfitta della Russia risolverà qualsiasi problema", ha affermato Lavrov. Secondo il ministro russo, le crisi attuali, nella soluzione di cui i Paesi in via di sviluppo sono interessati, diventano "vittima di doppi standard e istinti coloniali dell'Occidente". I Paesi occidentali, ha proseguito Lavrov, sono "ossessionati da interessi egoistici per dettare le loro richieste in tutto il mondo, ignorando la cultura e le tradizioni di altri popoli, e in generale deridendo il diritto internazionale". (Rum)