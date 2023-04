Germania: ministeri Esteri e Difesa, oggi l'ultimo volo di evacuazione dal Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Germania effetuerà oggi il sesto e ultimo volo di evacuazione dei propri cittadini dal Sudan, con un aereo da trasporto militare Airbus 400M della Luftwaffe che li riporterà in patria dopo uno scalo presso la base di Al Asraq in Giordania. I tedeschi ancora nel Paese dell'Africa verranno rimpatriati da altri Stati sui loro voli di evacuazione nei prossimi giorni. È quanto comunicato dai ministeri degli Esteri e della Difesa di Berlino, che motivano la conclusione delle operazioni di estrazione dal Sudan con la diminuzione dei connazionali in questo Paese. Nella giornata di oggi, la Luftwaffe ha effettuato da un aeroporto militare presso Khartum il quinto volo di salvataggio, con a bordo 490 persone di cui 170 tedeschi. “Tutti i cittadini della Germania che potevano essere contattati per l'evacuazione dal Sudan sono stati raggiunti”, ha dichiarato il ministro della Difesa Boris Pistorius.A sua volta, la titolare degli Esteri, Annalena Baerbock, ha affermato: “Per quei tedeschi che sono ancora in Sudan, continuiamo a lavorare sulle vie per la sicurezza, sia con i voli dei partner, sia via terra sia via mare”. Circa mille effettivi delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) sono stati mobilitati per le operazioni di evacuazione dal Sudan in Medio Oriente, Africa settentrionale e Germania. Secondo Pistorius, i militari potevano essere dispiegati sul teatro operativo “in qualsiasi momento”, Il ministro della Difesa ha elogiato le truppe, sottolineando che “hanno soddisfatto tutti i requisiti”. Nella giornata di ieri, la Germania ha assunto dalla Francia la gestione del coordinamento multinazionale dei voli di evacuazione dall'aeroporto militare presso Khartoum. Ora, il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale di corpo d'armata Carsten Breuer, è in contatto con i Paesi partner per la cessione di questo comando, che sarà effettiva da domani. (segue) (Geb)