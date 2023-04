Germania: ministeri Esteri e Difesa, oggi l'ultimo volo di evacuazione dal Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il governo federale propone al Bundestag di stabilire la durata della missione della Bundeswehr per il Sudan fino al 31 maggio, con il dispiegamento di un massimo di 1.600 effettivi. Il voto del parlamento federale è previsto in questa settimana. Alle operazioni potrebbe prendere parte la nave da rifornimento della marina tedesca “Bonn”, in rotta verso Port Sudan sul Mar Rosso. Attualmente, l'unità è presso il Canale di Suez e potrebbe raggiungere l'obiettivo nei prossimi giorni. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, a Port Sudan sono giunti da Khartum “migliaia di occidentali” in attesa di evacuazione, tra cui il personale dell'Onu. In Sudan, i reparti governativi del generale Abdel Fatah al Burhan, presidente di fatto del Paese, si scontrano con i ribelli del gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf), comandate dal generale Mohamed Hamdan Daglo. (Geb)