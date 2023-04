Francia: autorità nucleare giudica "appropriato" calendario Edf su controlli a centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Autorità per la sicurezza nucleare (Asn) ha definito "appropriato" il calendario del programma dei controlli legati ai problemi di corrosione alle centrali nucleari presentato a metà marzo dal gruppo energetico Edf. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Edf ha dovuto adattare il piano dopo dei problemi riscontrati nei reattori delle centrali du Penly e di Cattenom. Il 90 per cento delle saldature riparate sarà controllato entro la fine dell'anno.(Frp)