Tunisia: fonti stampa, leader islamico Ghannouchi inizia sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del movimento islamico tunisino Ennahda, Rachid Ghannouchi, ha iniziato oggi uno sciopero della fame, poche ore dopo essere stato trasferito dal carcere alla caserma della Guardia nazionale di El Aouina per comparire davanti all'unità antiterrorismo per indagini in relazione ad un nuovo caso. Lo riferisce il sito d'informazione "Arabi 21", citando alcune fonti. Da parte sua, Soumaya Ghannouchi, figlia del capo del leader islamico arrestato lo scorso 17 aprile e accusato di "cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato", ha affermato su Facebook che suo padre ha deciso di boicottare gli interrogatori, "rifiutandosi di impegnarsi nel gioco dei processi politici e delle sessioni interminabili che hanno l'obiettivo di portare all’esaurimento psicologico e fisico". Soumaya ha spiegato che la decisione del padre è arrivata dopo oltre 120 ore di interrogatori in merito a casi “fabbricati ad hoc e senza fondamento”.(Tut)