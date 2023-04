Frosinone: Sappe, nel carcere di Cassino detenuti sequestrano agenti penitenziaria, basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue inarrestabile la spirale di violenza nelle carceri italiane, dove non passa giorno in cui non si registrino da un lato gli episodi violenti ed eventi critici e dall'altro le richieste di urgenti provvedimenti da parte dei rappresentati sindacali Sappe dei poliziotti penitenziari. L'ultimo gravissimo episodio è avvenuto ieri sera nella Casa circondariale di Cassino, dove un detenuto ha simulato un tentativo di impiccamento ed ha poi sequestrato il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto per salvargli la vita. "Si è trattato di un episodio gravissimo - denuncia il segretario nazionale per il Lazio del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Maurizio Somma. - I problemi di sicurezza del carcere di Cassino sono aumentati da alcune settimane, in coincidenza con l'arrivo nella struttura di alcuni detenuti particolarmente aggressivi. Ieri sera verso le 20 un detenuto della Seconda Sezione ha simulato in cella un tentativo di impiccamento ma, una volta entrati nel locale alcuni poliziotti penitenziari per sventare l'evento, questi proditoriamente si è impadronito delle chiavi dalle mani dell'agente e ha bloccato il personale nella cella". (segue) (Com)