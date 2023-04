Frosinone: Sappe, nel carcere di Cassino detenuti sequestrano agenti penitenziaria, basta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il detenuto aveva nell'altra mano una lametta, nascosta. Subito sono intervenuti altri poliziotti, anche fuori servizio, perché il detenuto aveva aperto altre celle i cui occupanti, responsabilmente, non hanno aderito a questa violenta protesta rimanendo all'interno dei locali. Si è quindi riusciti a liberare i colleghi e sgominare il sequestro lampo degli agenti di servizio. Sono stati momenti di grande tensione, gestiti con sangue freddo e professionalità dai poliziotti penitenziari, sintomatici della reale situazione penitenziaria. Basta. Non siamo carne da macello e non si può più tollerare tutta questa impunità di cui godono i detenuti violenti". Netta la denuncia di Donato Capece, segretario generale del Sappe: "Stiamo assistendo giorno dopo giorno all'inesorabile sfascio di un istituto che soltanto fino a qualche anno fa era un'eccellenza nel panorama nazionale". (segue) (Com)