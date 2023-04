Iran: media, due attrici sotto accusa per essersi mostrate in pubblico senza velo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Teheran ha sporto denuncia contro due famose attrici iraniane dopo che sono apparse in pubblico senza il velo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Tasnim”, annunciando l’avvio di una causa contro le attrici Katayoun Riahi e Pantea Bahram “per aver commesso il reato di rimozione dell'hijab in pubblico e aver pubblicato foto su internet”. Questo annuncio arriva dopo l'entrata in vigore a metà aprile di un nuovo piano per rafforzare il controllo della polizia sull’uso del velo da parte delle donne, obbligatorio dalla Rivoluzione islamica del 1979. “Le donne che si mostreranno in pubblico in Iran senza velo verranno identificate e arrestate e tutti coloro che saranno coinvolti in azioni anomale simili verranno perseguiti senza alcuna tolleranza”, aveva affermato il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa “Fars”, diffuse dopo che il ministero dell’Interno iraniano aveva pubblicato una nota ufficiale in cui afferma che l’hijab obbligatorio per le donne è “uno dei fondamenti della civiltà della nazione iraniana” e “uno dei principi pratici della Repubblica islamica”. (segue) (Res)