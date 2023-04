Iran: media, due attrici sotto accusa per essersi mostrate in pubblico senza velo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del ministero dell’Interno, in cui si sottolinea la necessità di indossare l’hijab in tutti i luoghi e strade pubbliche, è giunta dopo mesi dallo scoppio della violenta mobilitazione scaturita dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre 2022 a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto. L’ondata di manifestazioni, la più grave che la Repubblica islamica abbia mai affrontato dalla sua nascita dopo la Rivoluzione del 1979, è proseguita per mesi senza interruzioni. Ad oggi, le proteste sembrano essersi placate, ma non mancano episodi che mostrano come la problematica non sia stata ancora risolta. (Res)