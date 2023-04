Auto: Mercdes-Benz ha venduto le attività in Russia ad Avtodom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha venduto le proprie attività in Russia ad Avtodom, concessionaria di auto del Paese. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in questo modo l'azienda ha completato il ritiro dal mercato russo, avviato a marzo del 2022 interrompendo le esportazioni e la produzione locale. La decisione ha fatto seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ora, il processo è stato ultimato con la cessione ad Avtodom delle quote di Mercedes-Benz nelle sue controllate russe, Mercedes-Benz Capital Rus e Mercedes-Benz Manufacturing Rus. Ora, le autorità competenti hanno approvato la transazione e il contratto è stato attuato, con la vendita effettuata “ad aprile”. In precedenza, Mercedes-Benz aveva comunicato di essersi assicurata un'opzione di riacquisto per le sue controllate in Russia in caso di revoca delle sanzioni contro il Paese. (Geb)