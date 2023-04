25 aprile: Tajani, che c'entra Meloni con il fascismo? E' tema morto e sepolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Che c’entra Giorgia Meloni con il fascismo? Il fascismo è morto e sepolto e nessuno ne ha nostalgia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. “Chiedere a Meloni, che è una donna giovane che quando è nata il fascismo era morto e sepolto”, ha detto Tajani, non ha senso. “Oggi Meloni ha guardato nel solco tracciato da Berlusconi. Che c’entra Meloni con il fascismo. Non è perché non si è di sinistra, non si è antifascisti. Chi ha combattuto contro i nazifascisti non erano solo iscritti al partito comunista. Siamo tutti italiani, questa è la nostra identità. Il fascismo è morto e sepolto e nessuno ne ha nostalgia”, ha detto. (Res)