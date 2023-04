© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A distanza di 78 anni, come ha detto il nostro presidente Giorgia Meloni, l’amore per la democrazia e la libertà è l’unico vero antidoto contro tutti i totalitarismi in Italia e in Europa”. Lo scrive su Twitter il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.(Rin)