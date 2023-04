Sudan: Tajani, italiani non sono mai stati lasciati soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli italiani in Sudan non sono mai stati lasciati soli. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. “Non ci sono più italiani che vogliono rientrare, ci sono alcuni operatori di Ong e missionari. Voglio ringraziare l’ambasciatore Tommasi, il suo vice, il nostro servizio di intelligence e i nostri carabinieri. Sono andati a recuperare i nostri connazionali casa per casa, superando i checkpoint. Hanno fatto cose incredibili, così come le nostre donne e uomini dell’Aeronautica militare. Devo ringraziare in particolare l’Unità di crisi del ministero degli Esteri”, ha detto il ministro. (Res)