Georgia: premier Garibashvili, pronti a approfondire dialogo politico con Nato

- La Georgia è pronta ad approfondire il dialogo politico e la cooperazione pratica con la Nato in tutte le dimensioni. Lo ha detto il premier georgiano, Irakli Garibashvili in una conferenza stampa a Bruxelles con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "La Georgia ha un curriculum di partecipazione attiva alle missioni e alle operazioni della Nato, come quelle in Iraq e in Afghanistan, come uno dei partner più affidabili e capaci dell'Alleanza", ha detto. "Il nostro forte contributo alla pace e alla sicurezza comune euro-atlantica è ben noto. E le aspirazioni euroatlantiche della Georgia restano la nostra principale priorità in politica estera", ha concluso. (Beb)