Russia: militare condannato a 14 anni di reclusione per alto tradimento

- Il tribunale di Rostov sul Don ha condannato il militare delle forze armate russe, Ilja Trachuk, a 14 anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza per alto tradimento e accesso illegale al Segreto di Stato. Come ha riferito l'ufficio stampa del tribunale all'agenzia di stampa "Tass", l'uomo è stato anche privato del grado militare. La sessione del tribunale si è svolta a porte chiuse perché i materiali del caso sono classificati. (Rum)