Siria: Damasco condanna l'imposizione di nuove sanzioni da parte dell’Ue

- La Siria condanna “con la massima fermezza” la decisione del Consiglio dell’Unione europea di inserire 25 persone e otto entità nell'elenco delle misure restrittive dell'Ue in considerazione della situazione in Siria. È quanto riferito da un comunicato del ministero degli Esteri siriano, diffuso dall’agenzia di stampa filo-governativa “Sana”, secondo il quale “le nuove sanzioni influiscono sulla fornitura di aiuti umanitari al Paese”. "L’Ue rinnova le sue menzogne affermando che le sanzioni imposte alla Siria non ostacolano la consegna di aiuti umanitari o l'ottenimento di cibo o attrezzature mediche", si legge nel comunicato. "Queste sanzioni rappresentano una vera minaccia per la vita dei siriani e hanno un impatto negativo sull'economia del Paese", ha aggiunto il ministero. (segue) (Lib)