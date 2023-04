Siria: Damasco condanna l'imposizione di nuove sanzioni da parte dell’Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha valutato che le milizie affiliate al regime sostengono il regime siriano nelle sue politiche repressive, commettono abusi dei diritti umani e violazioni del diritto umanitario internazionale per conto del regime siriano e che i loro membri presentano un serio rischio di commettere ulteriormente tali violazioni. Infine, il Consiglio ha inserito nell'elenco la società russa di ingegneria e costruzioni "Stroytransgaz e Gecopham", un'entità controllata dal ministero siriano del Petrolio e delle Risorse minerarie, per aver fornito sostegno al regime. Con la decisione di ieri, l'elenco delle persone e delle entità soggette a sanzioni in risposta alla situazione in Siria comprende 322 persone, oggetto sia di un congelamento dei beni che di un divieto di viaggio, e 81 entità soggette a un congelamento dei beni. Inoltre, alle persone e alle entità dell'Ue è vietato mettere fondi a disposizione delle persone e delle entità elencate. (Lib)