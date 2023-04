25 aprile: Sacchi, vedere così tante persone a Milano è un segnale davvero forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quest’anno più che mai, vedere così tante persone a Milano per il 25 aprile è un segnale davvero forte. Una piazza unita, una piazza di libertà e di grande unione". Così Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura, Comune di Milano, in occasione del corteo del 25 aprile. "I mondi sociali, culturali, delle lotte partigiani sono tutti presenti insieme ad alcuni partiti politici per ribadire i valori della liberazione, elementi fondanti della nostra storia democratica e della nostra carta costituzionale" conclude. (Rem)