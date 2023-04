25 aprile: Fratoianni, antifascismo è religione civile di questo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antifascismo “è la religione civile di questo Paese, è il fondamento di questa Repubblica come ci ha ricordato in modo esemplare oggi il Presidente Mattarella”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “Oggi è la festa della Liberazione, non della libertà, come ancora oggi la presidente Meloni ripropone, è la festa della Liberazione dal fascismo e dal nazismo”, ha proseguito. “Dalle parti della destra – ha concluso Fratoianni – si abbia il coraggio di dire la verità”. (Rin)