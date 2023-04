Energia: Eni inaugura progetto Congo Lng nella Repubblica del Congo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi celebriamo l’avvio di uno dei principali progetti di Eni, reso possibile grazie alla collaborazione con la Repubblica del Congo e destinato a contribuire significativamente alla sicurezza energetica e alla competitività industriale italiana ed europea. Un risultato che testimonia l’importanza delle alleanze di lungo termine con i partner africani in una fase in cui occorre compiere importanti scelte strategiche sulla futura diversificazione delle rotte di approvvigionamento e dei mix energetici europei, nella direzione della accessibilità e disponibilità energetica e della progressiva decarbonizzazione”, ha commentato l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Eni è presente in Congo da oltre 50 anni ed è, ad oggi, l'unica società attiva nello sviluppo delle sue risorse di gas, garantendo il 70 per cento della produzione di energia elettrica nazionale attraverso la Centrale Electrique du Congo (Cec). La società è fortemente impegnata a favorire la transizione energetica nel paese; nei giorni scorsi è avvenuta la consegna del Centro di eccellenza per le Energie rinnovabili e l’efficienza energetica di Oyo al ministero dell’Istruzione superiore, della ricerca scientifica e della Innovazione Tecnologica della Repubblica del Congo, che lo gestirà assieme a Unido (United nations industrial development organization). Inoltre, l’azienda sta sviluppando iniziative di produzione di agri-feedstock non in competizione con la filiera alimentare, da destinare alla bioraffinazione. (Com)