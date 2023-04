25 aprile: Rauti (Fd'I), "Libertà e democrazia valori universali e antidoto ai totalitarismi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "La data del 25 aprile 1945 segna uno spartiacque nella storia nazionale ed a distanza di 78 anni, la ricorrenza è un'occasione per rafforzare la nostra democrazia e ribadire i principi costituzionali sui quali è nata la nuova Repubblica parlamentare. La festa del 25 aprile, voluta nel 1947 dal Presidente del Consiglio De Gasperi, intendeva avviare la riconciliazione in un paese lacerato dalla guerra civile e chiudere definitivamente il dopo guerra. Le polemiche che hanno, pretestuosamente, anticipato le celebrazioni di oggi, indeboliscono i valori fondamentali di pace, libertà e democrazia e minacciano la concordia nazionale. La libertà e la democrazia sono un antidoto ai totalitarismi - come ha ricordato oggi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella Lettera pubblicata sul "Corriere della sera" - e sono quindi patrimonio ideale di tutti coloro che le difendono; sono valori universali e non di parte e non possono essere evocati per divisioni e contrapposizioni ideologiche . Oggi che lo spettro della guerra è riemerso e si è manifestato in tutta la sua violenza con il conflitto in Ucraina, dobbiamo ribadire che la libertà e la pace vanno difese ogni giorno e mai date per scontate", sono le parole del sottosegretario alla Difesa e senatrice Isabella Rauti che oggi, in rappresentanza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha partecipato con il vice presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, alla deposizione di una corona d'alloro nel mausoleo dei martiri delle Fosse Ardeatine. (Rin)