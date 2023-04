Germania: Spd, adottare legge nazionale sullo spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve adottare una legge nazionale sullo spazio, al fine di evitare nuove dipendenze e rischi in questo settore. È quanto afferma il gruppo del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) al Bundestag in un documento intitolato “Il ruolo della Germania nello spazio”. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, i deputati della Spd sostengono che la strategia spaziale tedesca è obsoleta, in quanto approvata nel 2010, e deve essere sostituita da una legge nazionale sullo spazio. L'obiettivo è rafforzare la capacità della Germania di immettere satelliti in orbita. Secondo i socialdemocratici, tale svolta è necessaria perché i disturbi alla “infrastruttura spaziale o alle trasmissioni di dati, sia ai satelliti sia alle infrastrutture di terra, dovute a influenze antropiche o ambientali, hanno gravi conseguenze”. Inoltre, “senza infrastrutture spaziali, la vita in una nazione industriale moderna e interconnessa non è possibile”. Pertanto, il governo federale dovrebbe ora riconoscere come critica l'infrastruttura spaziale, formata da spazio, segmento di terra e connessioni dati. Secondo i deputati della Spd, la Germania ha anche bisogno di un accesso indipendente allo spazio, integrato in un approccio europeo comune. Ciò significa “possedere capacità e basi di lancio, nonché razzi e satelliti, che possono compensare rapidamente i disturbi” all'infrastruttura spaziale. I parlamentari socialdemocratici sostengo quindi l'iniziativa per l'installazione di una piattaforma di lancio mobile nelle acque tedesche del Mare del Nord. A tal fine, il governo federale dovrebbe stanziare finanziamenti sufficienti e attribuire la massima priorità alla questione, istituendo un'Unità per l'astronautica presso la Cancelleria. (Geb)