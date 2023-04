25 aprile: Fontana, festa per tutti gli italiani, una giornata di unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 25 Aprile è una giornata di festa per tutti gli italiani, una giornata di unità. Oggi ho partecipato, come ogni anno, alle celebrazioni che si sono svolte a Varese. Abbiamo condiviso tutti insieme questo grande momento di gioia. Buon 25 Aprile!”. Lo ha comunicato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui suoi profili Social. Il governatore questa mattina ha preso parte alle celebrazioni del 25 aprile nella sua Varese. (Com)