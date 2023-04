© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita a Cuneo per la festa della Liberazione, all’uscita dal teatro Toselli, si è avvicinato ad un gruppo di bambini per firmare la Costituzione italiana. Il gruppo si era fatto notare con un cartello in cui si chiedeva al presidente di firmare la Carta costituzionale. (Rpi)