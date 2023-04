25 aprile: Calenda a Fosse Ardeatine con figli e madre, qui portate i ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che non ci sia in Italia un luogo che faccia capire così bene che cos'è stata la lotta di Liberazione, che ha colpito trasversalmente e ha reso vittima tutta la società italiana, come il sacrario delle Fosse Ardeatine. E il consiglio è di visitarlo e di portare i ragazzi per capire a chi dobbiamo la libertà": lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a margine della sua visita con alcuni dei suoi figli e sua madre, Cristina Comencini, al memoriale delle Fosse Ardeatine. (Rin)