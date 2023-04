Regno Unito: governo vuole facilitare controlli passaporti per viaggi verso Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, vuole rendere più facile per i cittadini con il passaporto britannico viaggiare verso i Paesi membri dell'Ue. Lo ha reso noto Downing Street, in un rapporto che evidenzia come Sunak speri di raggiungere un accordo con Bruxelles per consentire ai cittadini britannici di utilizzare i varchi elettronici di controlli passaporto quando si dirigono verso il continente. Ciò eliminerebbe potenzialmente la necessità di controlli manuali più dispendiosi in termini di tempo, velocizzando le operazioni alla frontiera e riducendo la probabilità di lunghe code. "La priorità del governo è sempre quella di ridurre al minimo i ritardi non necessari per i passeggeri britannici", ha spiegato il portavoce ufficiale di Downing Street. (Rel)