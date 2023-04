Lavoro: Landini, governo se ne occupi tutto l'anno non solo il primo maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo deve "ricordarsi del lavoro anche gli altri giorni non solo il primo maggio". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione a Roma per il 25 aprile, in riferimento al consiglio dei ministri convocato per il primo maggio. "Si ricordino che c'è bisogno di cancellare la precarietà non di estendere i contratti a termine - ha aggiunto - c'è bisogno di aumentare i salari in modo strutturale, noi lo stiamo chiedendo. E con l'inflazione che c'è, c'è bisogno sia di fare una riforma fiscale strutturale e non dell'una tantum, di rinnovare i contratti e di fare le assunzioni per superare il lavoro precario. Valuteremo quello che il governo farà ma pensare una volta all'anno al mondo del lavoro per poi fare dei danni non è quello che serve al mondo del lavoro", ha concluso Landini. (Rer)