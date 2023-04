25 aprile: Mollicone (Fd'I), solidarietà a istituzioni per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà al presidente Giorgia Meloni, al presidente del Senato Ignazio La Russa, e ai ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara per le vili minacce ricevute a Napoli dagli attivisti dei centri sociali, che rappresentano un attacco alle istituzioni e, quindi, alla democrazia. Così dichiara il presidente della VII Commissione (Cultura, Istruzione, Scienza) della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "Quelli che si proclamano antifascisti a parole, non perdono occasione, nemmeno in una giornata come questa di oggi che dovrebbe essere di pacificazione nazionale, per promuovere la violenza e l'intolleranza in barba a quei valori di libertà che tanto dicono di volere difendere. Alle provocazioni rispondiamo con l'impegno per i cittadini, quello che da sempre contraddistingue la grande squadra di Fd'i e del centrodestra", ha aggiunto Mollicone.(Rin)