Energia: ministri Esteri di Croazia, Slovenia e Austria in visita a terminale Gnl di Fiume

- I ministri degli Esteri di Croazia, Slovenia e Austria si sono incontrati oggi a Fiume (Rijeka). Prima dell'incontro trilaterale, Gordan Grlic Radman, Tanja Fajon e Alexander Schallenberg hanno visitato il terminale Gnl dell'isola di Veglia (Krk). Lo riporta la stampa di Zagabria, secondo cui la guerra in Ucraina e i problemi ancora attuali nell'approvvigionamento energetico sono stati i temi sollevati nella riunione dei ministri. "I nostri tre Paesi hanno davvero molto in comune. Ci sono stati molti colloqui durante il primo incontro di questo tipo e sono lieta che stamattina abbiamo visitato il terminale Gnl. In un momento in cui ci occupiamo della diversificazione delle rotte di approvvigionamento del gas, anche per noi è estremamente importante il progetto di potenziamento del terminale e del gasdotto di Krk", ha affermato Fajon, titolare della diplomazia slovena. "Sosteniamo il collegamento del terminal con l'Austria attraverso la Slovenia", ha aggiunto Fajon. (segue) (Seb)