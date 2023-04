Siria: colloqui a Mosca con ministri Difesa di Turchia, Russia e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha tenuto colloqui con gli omologhi di Turchia, Siria e Iran nell'ambito di negoziati volti a normalizzare i rapporti tra Ankara e Damasco. In una nota pubblicata dopo l'incontro, il ministero della Difesa russo ha affermato che tutti e quattro i Paesi hanno ribadito il loro "desiderio di preservare l'integrità territoriale della Siria e la necessità di intensificare gli sforzi per il rapido ritorno dei rifugiati siriani in patria". Presenti alla riunione il ministro turco Hulusi Akar, il sirano Ali Mahmoud Abbas e l'iraniano Mohammad Reza Gharaei Ashtiani. (Rum)