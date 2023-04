Siria: incontro ministri Difesa di Iran, Siria e Turchia, attenzione a minacce terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di Russia, Sergej Shoigu, Turchia, Hulusi Akar, Siria, Ali Mahmoud Abbas, e Iran, Amir Hatami, hanno discusso i modi per rafforzare la sicurezza in Siria e la normalizzazione delle relazioni tra Siria e Turchia nel corso di un incontro a Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in una nota. Una particolare attenzione è stata rivolta alle questioni della lotta contro tutti i gruppi estremisti sul territorio della Siria e ai modi per contrastare tutte le manifestazioni di minacce terroristiche. A seguito di colloqui, le parti hanno ribadito il loro desiderio di preservare l'integrità territoriale della Siria, nonché la necessità di intensificare gli sforzi per il rapido ritorno dei profughi siriani in patria. "I ministri della Difesa hanno notato in particolare la natura costruttiva del dialogo tenuto in questo formato e la necessità di continuare nell'interesse di stabilizzare ulteriormente la situazione in Siria e nella regione nel suo complesso", ha aggiunto il dicastero russo. (Rum)