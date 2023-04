Francia: prefettura vieta dispositivi sonori per evitare contestazioni a Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prefettura del dipartimento francese Loire-et-Cher ha vietato l'utilizzo di "dispositivi sonori amplificatori di suono" in occasione della visita del presidente Emmanuel Macron a Vendome. Il capo dello Stato in questi ultimi giorni ha effettuato una serie di spostamenti in giro per la Francia, dove è stato accolto da contestatori muniti di pentole e padelle, sbattute in segno di protesta. Una contestazione riservata anche ad alcuni membri del governo. Per la visita di Macron, il sindacato della Cgt aveva promesso una "accoglienza sonora". All'arrivo del presidente, le forze dell'ordine hanno tenuto a distanza un centinaio di manifestanti. (Frp)