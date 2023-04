Libia: incendio distrugge oltre due mila palme nell’est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre due mila palme sono state divorate da un incendio scoppiato nella città di Gialo, nell’est della Libia. Lo hanno riferito i media locali. In seguito al divampare dell’incendio, le squadre dell'Autorità nazionale per la sicurezza in collaborazione con la direzione della sicurezza di Gialo e i vigili del fuoco, si sono recate nell'area per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l’area. Da parte sua, il sindaco di Gialo, Abdul Basit Bazama, ha spiegato che quattro aziende agricole sono state completamente bruciate, mentre altre quattro hanno subito ingenti danni. Bazama ha affermato che l’incendio si è propagato velocemente a causa della vicinanza delle aziende agricole e per gli insufficienti veicoli impiegati per lo spegnimento dell’incendio. Nella città di Gialo sono presenti circa due milioni di palme che producono oltre 120 mila tonnellate di datteri all’anno. Il commercio di datteri è la principale fonte di reddito per i residenti della città.(Lit)