Germania: attacchi di Duisburg, possibile movente jihadista

- Potrebbero avere un movente jihadista gli attacchi compiuti il 18 aprile scorso con un'arma da taglio all'interno di una palestra “John Reed” nel centro di Duisburg. Nel cellulare del sospetto aggressore, un siriano di 26 anni arrestato nella notte tra il 22 e il 23 aprile, sono infatti stati trovati filmati e fotografie inneggianti all'Islam radicale. Inoltre, come riferisce il settimanale “Focus”, l'Ufficio per il contrasto al terrorismo della procura del Nordreno-Vestfalia ha assunto le indagini. Richiedente asilo in Germania dal 2016, il siriano residente a Duisburg ha ferito gravemente quattro persone, di cui tre sono ancora ricoverate in ospedale con una in pericolo di vita. A carico dell'aggressore è stata disposta la custodia cautelare in carcere per tre tentati omicidi e due casi di lesioni gravi. Secondo il procuratore di Duisburg, Jill Anne Felicia McCuller, gli attacchi sarebbero un gesto di follia. “Siamo portati a credere che tutte e quattro le vittime siano accidentali”, ha dichiarato il magistrato. Tale ipotesi deriva dal fatto che nessuno dei feriti conosceva l'aggressore. In precedenza, la Squadra omicidi della polizia di Duisburg aveva comunicato che uno degli attacchi era mirato contro un 21enne. (Geb)