Ue: La Russa, istituzioni nazionali ed europee lavorino assieme per libertà dei popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni nazionali ed europee devono lavorare e stanno lavorando per assicurare indipendenza e libertà ai loro popoli. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo intervento in occasione della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Ue a Praga. “Una libertà e una indipendenza che spazia in molti campi”, ha detto La Russa, citando “la ‘Nuova strategia industriale’ lanciata nel 2020 e aggiornata nel 2021. In questa stessa direzione vanno il ‘Piano REPowerEU’ del 2022 sull’autonomia energetica, e le Conclusioni del Consiglio europeo della seconda metà di marzo”. (Vap)