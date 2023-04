Ue: La Russa, difesa e politica estera comuni sono strumenti essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una difesa europea, “assieme ad una ancora più forte linea di politica estera, appare sempre più essenziale” per dare all'Unione europea un peso e una influenza crescente nel panorama mondiale. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo intervento in occasione della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Ue a Praga. “Occorrerà dedicare impegno e energie per dare attuazione alla ‘Bussola strategica’ adottata dal Consiglio europeo nel marzo 2022 perché, ripeto, solo una Unione europea consapevole e forte, insieme ai suoi alleati, può essere protagonista credibile e autorevole sulla scena internazionale”, ha detto La Russa. (Vap)