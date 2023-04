Ucraina: La Russa, rispettare confini nazionali, domani ribadirò sostegno a premier Shmyhal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare che lo spettro di regimi illiberali possa nuovamente tornare a limitare le nostre libertà, deve esserci innanzitutto piena collaborazione e rispetto tra gli Stati, a cominciare dal rispetto dei confini nazionali. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo intervento in occasione della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Ue a Praga. “In tal senso, domani avrò il piacere di ospitare a Roma il primo ministro ucraino Denys Shmyhal al quale rinnoverò la solidarietà e la vicinanza mia personale e quella degli italiani. Il popolo ucraino non è solo nella lotta contro la Russia per l'indipendenza e l'integrità territoriale”, ha detto La Russa. (Vap)