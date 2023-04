25 aprile: Mattarella, Repubblica si inchina a memoria vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica italiana oggi si inchina alla memoria delle vittime e alle sofferenze degli abitanti delle località colpite nel cuneese dalla violenza nazifascista. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al teatro Toselli di Cuneo in occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione del 25 aprile. “Questo pomeriggio mi recherò a Boves, prima città martire della Resistenza, Medaglia d’oro al Valor militare e Medaglia d’oro al Valor Civile. Lì si scatenò quella che fu la prima strage operata dai nazisti in Italia”, ha ricordato il Presidente, “una strage che colpì la popolazione inerme e coloro che avevano tentato di evitarla”. “Lì – ha proseguito – si scatenò quella che fu la prima strage operata dai nazisti in Italia. Una strage che colpì la popolazione inerme e coloro che avevano tentato di evitarla: Antonio Vassallo, don Giuseppe Bernardi, ai quali è stata tributata dalla Repubblica la Medaglia d’oro al Valor civile; don Mario Ghibaudo. I due sacerdoti, recentemente proclamati beati dalla Chiesa cattolica, testimoni di fede che non vollero abbandonare il popolo loro affidato, restarono accanto alla loro gente in pericolo. E da Boves vengono segni di un futuro ricco di speranza: la Scuola di pace fortissimamente voluta dall’Amministrazione comunale quasi quarant’anni or sono e il gemellaggio con la cittadina bavarese di Schondorf am Ammersee, luogo dove giacciono i resti del comandante del battaglione Ss responsabile della feroce strage del 19 settembre 1943”. “A Borgo San Dalmazzo – ha aggiunto il Capo dello Stato – visiterò il Memoriale della Deportazione. Borgo San Dalmazzo, dove il binario alla stazione ferroviaria è richiamo quotidiano alla tragedia della Shoah”.(Rpi)