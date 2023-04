25 aprile: Mattarella, dura fu lotta per sopravvivere a catastrofe del fascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dura fu la lotta per garantire la sopravvivenza dell’Italia nella catastrofe cui l’aveva condotta il fascismo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al teatro Toselli di Cuneo in occasione delle celebrazioni per la Festa della liberazione del 25 aprile. “Ci aiutarono soldati di altri Paesi, divenuti amici e solidi alleati: tanti di essi sono sepolti in Italia”, ha ricordato Mattarella.(Rpi)