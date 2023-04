Ue: Commissione, inviato speciale nel Golfo avrà ruolo importante, no a speculazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura per selezionare il nuovo rappresentante speciale per il Golfo persico non è ancora conclusa: ma non è necessario "contribuire ad alimentare le speculazioni in corso". A dirlo Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), nel corso della conferenza stampa quotidiana a Bruxelles. "Siamo molto fedeli alle procedure e di solito non commentiamo mai la corrispondenza inviata dall'Alto rappresentante Borrell agli Stati membri, quindi non posso confermare nulla", ha detto. "La procedura all'interno del Consiglio non è stata finalizzata ed è ancora in corso, non possiamo quindi commentare pubblicamente qualcosa che è ancora in corso", ha aggiunto. "Posso solo ricordare che dobbiamo intensificare il nostro impegno nei confronti dei Paesi del Golfo Persico, come è stato sottolineato l'anno scorso nella comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, e della Commissione europea, sul partenariato strategico con il Golfo. È molto importante che l'Unione europea abbia un rappresentante speciale per i Paesi del Golfo Persico", ha proseguito. "Il rappresentante speciale svolgerà un ruolo importante nel portare avanti la nostra strategia e la determinazione a incrementare la cooperazione con i Paesi del Golfo. Ci auguriamo che il Consiglio possa presto prendere una decisione e fare un annuncio appropriato per quanto riguarda la persona specifica", ha concluso Stano. (Beb)